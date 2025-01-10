Хранилище знаний и истории! Президентская библиотека Беларуси открыта для всех желающих

Уникальные страницы истории. Более полутора миллиона книг хранится в Президентской библиотеке Беларуси. Старопечатные и редкие издания – особая гордость. И это не только научная ценность. По сути, это невидимая нить из прошлого в настоящее. Эдакая связь поколений. Ведь прикоснуться к богатству знаний может каждый. Особенно это важно для молодого поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арина Верховская познакомилась с уникальным фондом.

Выпуск газеты «За здоровый паровоз» 1935 года. Это редкий экземпляр издания, который удалось сберечь в нашей стране. Уникальная периодика довоенного времени хранится в Президентской библиотеке. Всего в фонде около 300 наименований. Это малотиражные, ведомственные и районные газеты, которые чудом уцелели во время Великой Отечественной войны.

Вадим Бобрик, библиотекарь отдела старопечатных и редких изданий Президентской библиотеки Беларуси:

Это издания различных заводов и фабрик, в частности, Витебские есть фабрики, газеты. Многие они сохранились буквально в одном экземпляре, даже в Национальной библиотеке не находят и обращаются к нам. В тяжелые военные годы фонд библиотеки был практически полностью утерян: часть книг и изданий была вывезена в Германию и записана в немецкие книжные фонды. Однако после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков библиотека возобновила свою работу, и в 1945 году начался процесс возвращения утраченных культурных ценностей.

Алла Пендо, заместитель директора по основной деятельности Президентской библиотеки Беларусь:

Они вернулись из плена и мы особо ими гордимся, потому что это о территории, о населении, о наших ресурсах. Все хотели знать для того, чтобы действительно завоевать нашу страну. Сотрудники нашей библиотеки не только принимали газеты, которые поступали из-за рубежа, но и активно сами добывали эти газеты. В прямом смысле слова, с сумками, на тележках, на саночках. Они обходили население Минска, спрашивали, у кого что осталось.