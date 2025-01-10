Генпрокурор Беларуси поздравил с минувшими праздниками подопечных дома-интерната «Комфортная жизнь»

Желание проявить внимание и заботу к людям старшего возраста объединяет белорусов по всей стране. Продолжается благотворительный марафон «От всей души». Сегодня он сделал остановку в доме-интернате «Комфортная жизнь». Поздравить его постояльцев с минувшими праздниками приехал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости привезли с собой не только сладкие, но и полезные подарки. Не обошлось без яркого концерта. Звучали новогодние и рождественские песни. Сама же встреча была наполнена теплом и душевностью.

Не то, что настроение, жить хочется. Жизненный тонус сразу скачет, спасибо большое.

Я всегда полон впечатлений. Молодцы ребята. Чуть-чуть здоровья добавляется от этого. 10 января в этом социальном учреждении проживают более полусотни человек. В их числе и те, кто пострадал от последствий Великой Отечественной войны. Им здесь оказывают весь комплекс медицинских и реабилитационных услуг.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Тем самым мы даже себя уважаем. Когда приходим к людям старшего возраста, говорим спасибо. Не только нашим мамам и папам, дедушкам, бабушкам, но просто тем людям, которые в силу возраста, болезни оказались в сложных условиях, оказать содействие. Это для нас важно. Тем самым мы себя укрепляем внутри, свою веру, свою душу.