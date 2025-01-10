Генпрокурор Беларуси поздравил с минувшими праздниками подопечных дома-интерната «Комфортная жизнь»
Желание проявить внимание и заботу к людям старшего возраста объединяет белорусов по всей стране. Продолжается благотворительный марафон «От всей души». Сегодня он сделал остановку в доме-интернате «Комфортная жизнь». Поздравить его постояльцев с минувшими праздниками приехал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости привезли с собой не только сладкие, но и полезные подарки. Не обошлось без яркого концерта. Звучали новогодние и рождественские песни. Сама же встреча была наполнена теплом и душевностью.
Не то, что настроение, жить хочется. Жизненный тонус сразу скачет, спасибо большое.
Я всегда полон впечатлений. Молодцы ребята. Чуть-чуть здоровья добавляется от этого.
10 января в этом социальном учреждении проживают более полусотни человек. В их числе и те, кто пострадал от последствий Великой Отечественной войны. Им здесь оказывают весь комплекс медицинских и реабилитационных услуг.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Тем самым мы даже себя уважаем. Когда приходим к людям старшего возраста, говорим спасибо. Не только нашим мамам и папам, дедушкам, бабушкам, но просто тем людям, которые в силу возраста, болезни оказались в сложных условиях, оказать содействие. Это для нас важно. Тем самым мы себя укрепляем внутри, свою веру, свою душу.
Юлия Дударенок, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Комфортная жизнь»:
Наши проживающие участвуют в культурно-массовых мероприятиях. Мы организовываем своими силами концерты, также у нас организована деятельность в кружках, рисуем, занимаемся прикладным искусством. Благодаря таким мероприятиям мы заряжаемся позитивными эмоциями на год вперед. Наших проживающих поздравили с праздниками и подарили нам много подарков.
Благотворительный проект «От всей души» будет и далее дарить праздник тем, кто в этом нуждается. Продлится марафон добрых дел до середины января. Еще есть время, чтобы праздник заглянул еще не в один десяток социальных учреждений.