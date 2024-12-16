Прямой эфир

Белорусы заняли призовые места на Чемпионате «Профессионалы». Участница поделилась историей победы

16 декабря 2024 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», который проводился в Санкт-Петербурге, пополнил копилку наград белорусов 1 золотой и 13 серебряными медалями. Наши участники были заявлены в 16 компетенциях, молодые люди демонстрировали мастерство в строительстве, промышленном дизайне и других сферах деятельности.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерия Батура, учащаяся Минского государственного колледжа индустрии моды и Наталья Войнова, преподаватель Минского государственного колледжа индустрии моды.

Александр Меженный, ведущий:
У вас первое место. Как это получилось?

Белорусы заняли призовые места на Чемпионате «Профессионалы». Участница поделилась историей победы-2

Валерия Батура, учащаяся Минского государственного колледжа индустрии моды:
Долго готовилась, сидела допоздна, тренировалась, отрабатывала, чтобы все строчки были идеальные, чтобы все линии были ровные. Я ехала с уверенностью в том, что я займу минимум второе место, надеялась на первое.

Белорусы заняли призовые места на Чемпионате «Профессионалы». Участница поделилась историей победы-4

Наталья Войнова, преподаватель Минского государственного колледжа индустрии моды:
Каждое движение было выверено, потому что есть определенное время, за которое нужно все сделать. Там она показала очень высокий результат, предварительно она стала чемпионом республики.

Подробности в видео.

# Конкурс # Профессии

Другие новости рубрики

Все новости
На контроле у ГАИ – тарифы такси возвращаются к прежнему уровню
16 декабря 2024 08:26

На контроле у ГАИ – тарифы такси возвращаются к прежнему уровню

Елфимов: американцы рассчитывали распалить в Европе пожар и отсидеться «за лужей»
16 декабря 2024 08:04

Елфимов: американцы рассчитывали распалить в Европе пожар и отсидеться «за лужей»

Тема безопасности – что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Анонс «По существу»
16 декабря 2024 08:03

Тема безопасности – что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Анонс «По существу»