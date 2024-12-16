Белорусы заняли призовые места на Чемпионате «Профессионалы». Участница поделилась историей победы
Чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», который проводился в Санкт-Петербурге, пополнил копилку наград белорусов 1 золотой и 13 серебряными медалями. Наши участники были заявлены в 16 компетенциях, молодые люди демонстрировали мастерство в строительстве, промышленном дизайне и других сферах деятельности.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерия Батура, учащаяся Минского государственного колледжа индустрии моды и Наталья Войнова, преподаватель Минского государственного колледжа индустрии моды.
Александр Меженный, ведущий:
У вас первое место. Как это получилось?
Валерия Батура, учащаяся Минского государственного колледжа индустрии моды:
Долго готовилась, сидела допоздна, тренировалась, отрабатывала, чтобы все строчки были идеальные, чтобы все линии были ровные. Я ехала с уверенностью в том, что я займу минимум второе место, надеялась на первое.
Наталья Войнова, преподаватель Минского государственного колледжа индустрии моды:
Каждое движение было выверено, потому что есть определенное время, за которое нужно все сделать. Там она показала очень высокий результат, предварительно она стала чемпионом республики.
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