Белорусы заняли призовые места на Чемпионате «Профессионалы». Участница поделилась историей победы

Чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», который проводился в Санкт-Петербурге, пополнил копилку наград белорусов 1 золотой и 13 серебряными медалями. Наши участники были заявлены в 16 компетенциях, молодые люди демонстрировали мастерство в строительстве, промышленном дизайне и других сферах деятельности.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерия Батура, учащаяся Минского государственного колледжа индустрии моды и Наталья Войнова, преподаватель Минского государственного колледжа индустрии моды.

Александр Меженный, ведущий:

У вас первое место. Как это получилось?