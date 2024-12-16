«Юбилейные мероприятия проходили на протяжении года». Государственный музей Якуба Коласа отметил 65-летие

Государственный музей Якуба Коласа отмечает 65-летие. У этого места особая атмосфера. Здесь жил песняр белорусской души. Первым собирателем реликвий музея стал сын Якуба Коласа, заслуженный деятель культуры Беларуси Даниил Мицкевич, он был и первым директором музея, возглавлял его на протяжении 20 лет. С какими достижениями музей встречает 65-летие? Узнали у гостя.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Матяс, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.
Юрий Царев, ведущий:
Как менялся музей на протяжении многих лет? Мы знаем, что семья участвует в жизни музея.
Ирина Матяс, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Да, это здорово, кто как ни потомки Якуба Колоса лучше всего сохранят его наследие, историю о нем. Датой основания музея считается постановление с августа 1956 года, после смерти Якуба Колоса. Но поскольку создавали экспозицию на протяжении трех лет, то дату рождения музея решили отмечать 4 декабря 1959 года, когда музей впервые открылся для посетителей. Совсем недавно мы отметили юбилей, но сами юбилейные мероприятия проходили на протяжении всего года. У нас была запущена акция, когда в паспорте вам 65 в этом году, вход музей был бесплатный на протяжении всего года. Такие посетители тоже были.
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