«Юбилейные мероприятия проходили на протяжении года». Государственный музей Якуба Коласа отметил 65-летие

Государственный музей Якуба Коласа отмечает 65-летие. У этого места особая атмосфера. Здесь жил песняр белорусской души. Первым собирателем реликвий музея стал сын Якуба Коласа, заслуженный деятель культуры Беларуси Даниил Мицкевич, он был и первым директором музея, возглавлял его на протяжении 20 лет. С какими достижениями музей встречает 65-летие? Узнали у гостя.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Матяс, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.

Юрий Царев, ведущий:

Как менялся музей на протяжении многих лет? Мы знаем, что семья участвует в жизни музея.