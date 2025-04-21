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Мэр Варшавы призвал перестать относиться к украинцам как к согражданам

21 апреля 2025 11:00
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша больше не может предоставлять украинцам те же льготы, что и гражданам страны. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что изначально это было оправдано, но не может длиться бесконечно.

Мэр Варшавы призвал перестать относиться к украинцам как к согражданам-1

Фото: pixabay

Тшасковский предложил выплачивать пособие 800 плюс только тем украинцам, которые работают и платят налоги. С июля 2024 года введены более строгие условия выплаты пособий, которые теперь доступны только семьям, чьи дети учатся в польских школах. В стране сейчас проживает более 900 000 украинских беженцев.

# Международная политика

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