Мэр Варшавы призвал перестать относиться к украинцам как к согражданам

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша больше не может предоставлять украинцам те же льготы, что и гражданам страны. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что изначально это было оправдано, но не может длиться бесконечно.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Польша больше не может предоставлять украинцам те же льготы, что и гражданам страны. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что изначально это было оправдано, но не может длиться бесконечно.
Фото: pixabay
Тшасковский предложил выплачивать пособие 800 плюс только тем украинцам, которые работают и платят налоги. С июля 2024 года введены более строгие условия выплаты пособий, которые теперь доступны только семьям, чьи дети учатся в польских школах. В стране сейчас проживает более 900 000 украинских беженцев.