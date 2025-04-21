В Совете Республики открылась тематическая экспозиция в преддверии 80-летия Великой Победы

Им мы обязаны своей свободой и миром, а потому помнить и чтить память освободителей – священный долг каждого. В преддверии 80-летия Великой Победы в Совете Республики открылась тематическая экспозиция. 16 уникальных планшетов подробно рассказывают о героических подвигах людей различных национальностей, освобождавших нашу страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это была общая, интернациональная победа. И в Беларуси никогда не забывали, какой вклад в нее внесли народы бывшего СССР. Наши улицы носят имена героев. Только Брестскую крепость защищали воины 30 национальностей. Представители 70 национальностей участвовали в партизанском движении. Материалы выставки были собраны сотрудниками Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: Каждому герою уделено огромное внимание. Это документы, которые собирались годами. Эти документы правдивые. И вот важно показать то, что на этой выставке все, что здесь представлено, – это историческая правда.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Эта Победа была интернациональная. Тогда был Советский Союз, и люди разных национальностей плечом к плечу сражались за свою Отчизну. И мы не должны этого забывать. Кто-то принимал людей в эвакуации. Это Узбекистан. Кто-то для всей страны поставлял нефть, а это топливо для нашей техники, военной техники. Кто-то воевал на полях сражения. Многие, не кто-то, а многие воевали на полях сражения. Вместе все. И поэтому сегодня мы должны помнить и чтить память всех, кто принимал участие в освобождении нашей родной Беларуси.

Выставка уже побывала во многих регионах и крупных городах, во время проведения «Марафона единства». В Совете Республики экспозиция будет размещена с 21 по 25 апреля.