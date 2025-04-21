Долг перед Родиной исполнен. Во всех воинских подразделениях проходят проводы солдат, завершивших службу по призыву. В торжественной обстановке в запас отправили более 600 бойцов 120-й механизированной бригады в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На счету парней от полугода до полутора лет службы, в зависимости от полученного ранее образования. Они пришли сюда мальчишками, а сегодня в праздничном строю настоящие мужчины, готовые в любой момент встать на защиту Родины. Парни не только получили новые знания, но и закалили характер, обрели новых товарищей.

Мухаммед Атлыхан, служащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады: Придя сюда, ты понимаешь, что тут все по-другому. И какой ты был на гражданской жизни, ты не можешь быть таким здесь. Тут нужно понимать все свои правила, нужно контролировать свои эмоции, понимать, как общаться с теми или иными людьми.

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Для меня каждые полгода это волнительно как для командира. Провожать военнослужащих в установленные сроки службы. Потому что, действительно, и вложено в людей, и для нас, как для командиров, конечно же, лучше было бы, когда имеет уже определенный опыт военнослужащий, и с ним гораздо легче работать. Но вместе с тем я хочу сказать слова благодарности всем военнослужащим бригады, увольняемой в запас. Они действительно выполнили очень важные и серьезные задачи, стоящие перед бригадой.

Служили бойцы достойно, об этом говорят грамоты и благодарственные письма, которые они получили на плацу. Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава, после чего уволенных военных проводили домой. А уже 22 апреля в стране стартует весенний призыв, ряды Вооруженных Сил Беларуси пополнят около 10 тысяч новобранцев.