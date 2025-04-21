Предложение Трампа о прекращении конфликта в Украине передали Киеву

Предложение президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Украине передали Киеву. Об этом сообщило крупное американское издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе обозначены следующие пункты: Украине предлагают отказаться от вступления в НАТО, объявить территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной и передать ее под контроль США. Теперь Белый дом ждет ответа от Киева. Ожидается, что он будет получен на встрече с американскими и европейскими чиновниками в Лондоне в конце недели. Если позиции сторон совпадут, предложения могут направить Москве. И, как особо отметили в Госдепартаменте США, документ содержит лишь список потенциальных вариантов для обсуждения, но не является ультиматумом.