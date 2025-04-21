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Почему правда о Великой Отечественной – краеугольный камень идеологии Беларуси? Анонс «По существу»

21 апреля 2025 10:36
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Символы Победы. Почему правда о Великой Отечественной – краеугольный камень идеологии белорусского государства? Нужно ли выписывать белорусам таблетки от исторической амнезии? И как это наследие становится оберегом для независимой страны? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и влиятельные управленцы для того, чтобы разобрать смыслы и бессмертные понятия.

Почему правда о Великой Отечественной – краеугольный камень идеологии Беларуси? Анонс «По существу»-2

Каждый зритель может принять участие в дискуссии. Для этого необходимо пройти в чат-трансляции программы на платформе YouTube и оставить свой вопрос, комментарий или мнение. Переадресуйте QR-код, который появится со стартом эфира на экране телевизора, считывайте его камерой своего смартфона. Наиболее интересные послания будут озвучены во время ток-шоу. Не пропустите 21 апреля «По существу», включайте СТВ в 18:30.

# История # Великая Отечественная война

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