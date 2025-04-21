Трагическая новость пришла из Ватикана. На 89 году жизни скончался Папа Римский Франциск, 266-й глава Римско-католической церкви. В последние годы понтифик испытывал проблемы со здоровьем и был вынужден отменять некоторые мероприятия, иногда в последнюю минуту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорхе Марио Бергольо принял папский престол в 2013 году и вошел в историю, став первым за более чем тысячу лет лидером Католической церкви из Латинской Америки. Понтифик отличался исключительной скромностью: став Папой, он отказался от изысканных одеяний, предпочитая более сдержанные образы, не стал переезжать и в папские апартаменты, а остался жить в скромной двухкомнатной резиденции. Папа Франциск считался прогрессивным реформатором. Он предупреждал об угрозах демократии, выступал в защиту беженцев и призывал мировое сообщество защитить планету от климатической катастрофы. Он инициировал изменения в Ватикане, сделав упор на прозрачность, подотчетность и финансовую реформу, а также назначил больше женщин на руководящие должности в иерархии.Не скрывал Папа и проблем церкви, открыто борясь с коррупцией в епархиях.

Кристофер Лэмб, католический писатель (Великобритания):

Я думаю, наследие Франциска в том, что он открыл дверь для многих фундаментальных реформ, которые должны были произойти в Церкви. Мне нравится думать о Франциске как о Папе-разрушителе. Он действительно все перевернул своим подходом.

Мария Сильвия Тарси, жительница Рима:

Это большое разочарование, мы потеряли человека, который внес новшество в церковь, чем оставил большой след. И его отсутствие причиняет большую боль.