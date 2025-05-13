Этот камень всегда теплый, даже зимой. Показываем необычную икону в агрогородке Добромысли

Волшебная долина! Витебщина славится «голубоглазой» природой и невероятными пейзажами. Если вам хочется отдохнуть душой – выбирайте агрогородок Добромысли, рассказали в программе «Путевка BY». Местные любят легенду, что, когда здесь проходил Екатерининский тракт, императрица всея Руси останавливалась на ночлег, а на утро Екатерина II воскликнула: «Какие у меня здесь добрые мысли!» А как иначе, когда вокруг виды – как с полотен художников. Здесь было еврейское местечко. Уже в 1840-м упоминается, что здесь проживали более 200 человек, была своя школа и церковь.

Алексей Агеев, заведующий Домом культуры аг. Добромысли:

Чтобы сделать эту икону на камне, я спрашивал разрешение у Витебской епархии. Где стоит ива и еще дальше стоял доходный дом деда Марка Шагала. Сюда приезжал Марк Шагал на каникулы, эту икону я решил посвятить ему и жителям нашего агрогородка, который называется Добромысли – добрые мысли. Люди добрые здесь живут. Эта икона Богоматери называется «Оранта», она охраняет нашу землю. Если вы хотите исполнить свое желание, можете прикоснуться к этой иконе. Она всегда теплая, даже зимой теплая икона. Снег никогда на ней не задерживается.