Фашисты зверски расстреляли 600 человек. История страшной трагедии в Лиозно

В первые дни войны в Лиозно было создано гетто, рассказали в программе «Путевка BY». Всех евреев разместили в нескольких домах и бывшей обувной артели на улице Колхозной. 24 февраля 1942-го случился один из самых кровавых дней в истории Лиозно. Тогда было зверски расстреляно порядка 600 человек. В Адаменском рву оказались и родственники Марка Шагала. Двоюродный брат Давид был казнен с маленькими детьми и женой. Именно поэтому художник больше никогда не возвращался на родину. Каждая история в этом зале разрывает сердце.

Ольга Самущенко, директор Лиозненского военно-исторического музея:

В августе 1942 года над высочанскими лесами был сбит советский самолет, которым командовал летчик Николай Богданов. Он сумел посадить на вырубленной просеке в лесу самолет, но при этом сам сильно пострадал. Партизаны нашли летчика через несколько дней и пригласили Анну Николаевну Мамонову для оказания помощи раненому. Он был доставлен на Большую Землю. Однако сама Анна Николаевна пострадала, ее расстреляли, не пощадили и ее детей. Полуторагодовалых девочек просто стукнули головками друг о друга и мертвыми бросили на тело матери. Старший Володя пытался убежать, но метким выстрелом немецкого офицера был убит. В живых осталась одна из дочерей – Надежда.