С рабочим визитом в Беларусь прибыла Ярославская делегация

Сотрудничество в сферах промышленности, ЖКХ и строительства, транспорта, АПК, культуры, спорта и туризма. На эти направления во время визита в Беларусь планирует обратить внимание делегация Ярославской области. Ее возглавляет губернатор этого Российского региона. Михаил Евраев принимает участие в церемонии памяти на площади Победы в Минске. Возложение венка к монументу предшествует большой деловой программе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярославская делегация посетит ведущие предприятия. В их числе Минский тракторный завод. После ряда рабочих встреч состоится двусторонний бизнес-форум. Запланировано подписание программы развития сотрудничества между Беларусью и Ярославской областью на ближайшие два года. Уже достигнуты предварительные договоренности в сфера промышленности и дорожного хозяйства.

Именно Ярославская область является ключевым поставщиком дизельных двигателей для белорусского машиностроения. Вопросы импортозамещения и технологического суверенитета в Союзном государстве остаются в приоритете. Им будет уделено особое внимание. Данный визит – еще один важный шаг в укреплении многолетних связей и реализации совместных проектов между нашей страной и этим российским регионом.