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В Южной Корее пожарные борются с масштабным лесным пожаром

24 ноября 2025 07:44
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В Южной Корее пожарные борются с масштабным лесным пожаром в провинции Канвондо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее пожарные борются с масштабным лесным пожаром-2

Огонь вспыхнул на склоне горы в уезде Индже и распространился на десятки гектаров леса. Для тушения задействованы вертолеты и сотни спасателей. Власти эвакуировали жителей ближайших домов, жертв нет. Ликвидация возгорания продолжается уже около 17 часов, еще нужно будет провести работы по расчистке территории. Причины пожара выясняются, а власти готовят меры для предотвращения возникновения новых очагов. 

# Южная Корея # Пожар

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