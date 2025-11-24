В Южной Корее пожарные борются с масштабным лесным пожаром в провинции Канвондо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул на склоне горы в уезде Индже и распространился на десятки гектаров леса. Для тушения задействованы вертолеты и сотни спасателей. Власти эвакуировали жителей ближайших домов, жертв нет. Ликвидация возгорания продолжается уже около 17 часов, еще нужно будет провести работы по расчистке территории. Причины пожара выясняются, а власти готовят меры для предотвращения возникновения новых очагов.