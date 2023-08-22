«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки

Новости Беларуси. 18 уголовных и 29 административных дел возбуждено в стране с начала года за жестокое обращение с животными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интернет шокирует кадрами бесчеловечного отношения к питомцам. В мае 2022 года огромный резонанс получило видео, где жительница областного центра жестоко избивает собаку. Тогда глава государства не остался равнодушен к этим жутким сценам и поручил правоохранителям отыскать женщину и спасти животное. Витебчанка получила две статьи. Собаку изъяли. Новым хозяином героя счастливой истории стал сенатор Дмитрий Басков. «В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтеры. Что о ней рассказали? Читайте здесь. А на днях в Сети появилось видео о том, где та самая витебская живодерка «воспитывает» очередного питомца. Прошел лишь год, и женщина нашла новую жертву? Виктор Пралич продолжит тему.

Это видео уже легло в основу административного правонарушения. На кадрах видно, как женщина бьет поводком немецкую овчарку. Напуганный питомец прижимается к земле. Затем хозяйка изо всех сил вырывает из пасти пса предмет, похожий на палку «Апорт». Позже она вот так прокомментирует происходящее на видео.

Илона, жительница Витебска:

На улице я его буквально стукнула поводком, чуть-чуть приударила. Там уже раскрасили. Просто его тянула несколько раз. Я не била его ни ногами, ни руками, ничем. Я видела это видео. Мне очень искренне жаль. Я была в нормальном состоянии. Меня взбесило, что он ест всякую всячину на улице.

Сергей Веракса, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Железнодорожного РОВД Витебска:

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Железнодорожного РОВД Витебска данный факт был выявлен и зарегистрирован. В ходе проведения проверки установлено, что действия в отношении животного совершила 34-летняя местная жительница. Более года назад она уже привлекалась к административной ответственности за жестокое обращение с животными. В настоящее время женщина также привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Собаку у нерадивой хозяйки изъяли. Заботу и внимание ей подарили в Витебском приюте для бездомных животных. Это сейчас пес общительный и дружелюбный. А в первые часы проявлял агрессию к человеку, не характерную для овчарки. Специалисты утверждают, что у Скотча – такую кличку дали четырехлапому – психологическая травма. А вот наличие физических увечий покажет УЗИ.

Гамид Сафар-Задэ, ветеринарный врач Витебского приюта для бездомных животных:

Сегодня утром рабочие сказали, что, скорее всего, у него от женщины осталась такая травма, что женского пола он частично боится. Вчера он был напряжен и полностью обследование невозможно было сделать, потому что животное очень сильно двигалось. Сегодня напряжение снизилось, сделали последующее обследование.

Жестокое обращение с животными – проблема современного общества. К сожалению, заголовки с новостями об очередном издевательстве становятся обыденностью. Это притом, что в отношении тех, кто истязает беззащитных питомцев, могут завести уголовное дело.

А это обратная сторона медали. Кира Мошкова – волонтер. Четыре года она занимается спасением кошек. Через ее руки прошли уже более 100 пушистых питомцев. Бездомных подбирает на улице либо привозят на передержку такие же неравнодушные к брошенным. Почти в каждом случае причина – человеческая жестокость.

Кира Мошкова, волонтер:

Не хватает нашему обществу прививки любви с самого детства. Когда ты понимаешь, что это душа, что она живая, что она умеет чувствовать боль, страх. У людей вздрагивает сердце, когда у них падает телефон, но когда с живым существом что-то происходит, у некоторых даже не екает.