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«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки

22 августа 2023 17:21
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Новости Беларуси. 18 уголовных и 29 административных дел возбуждено в стране с начала года за жестокое обращение с животными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интернет шокирует кадрами бесчеловечного отношения к питомцам.

В мае 2022 года огромный резонанс получило видео, где жительница областного центра жестоко избивает собаку. Тогда глава государства не остался равнодушен к этим жутким сценам и поручил правоохранителям отыскать женщину и спасти животное. Витебчанка получила две статьи. Собаку изъяли. Новым хозяином героя счастливой истории стал сенатор Дмитрий Басков.

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А на днях в Сети появилось видео о том, где та самая витебская живодерка «воспитывает» очередного питомца. Прошел лишь год, и женщина нашла новую жертву? Виктор Пралич продолжит тему.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-1

Это видео уже легло в основу административного правонарушения. На кадрах видно, как женщина бьет поводком немецкую овчарку. Напуганный питомец прижимается к земле. Затем хозяйка изо всех сил вырывает из пасти пса предмет, похожий на палку «Апорт». Позже она вот так прокомментирует происходящее на видео.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-4

Илона, жительница Витебска:
На улице я его буквально стукнула поводком, чуть-чуть приударила. Там уже раскрасили. Просто его тянула несколько раз. Я не била его ни ногами, ни руками, ничем. Я видела это видео. Мне очень искренне жаль. Я была в нормальном состоянии. Меня взбесило, что он ест всякую всячину на улице.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-7

Сергей Веракса, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Железнодорожного РОВД Витебска:
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Железнодорожного РОВД Витебска данный факт был выявлен и зарегистрирован. В ходе проведения проверки установлено, что действия в отношении животного совершила 34-летняя местная жительница. Более года назад она уже привлекалась к административной ответственности за жестокое обращение с животными. В настоящее время женщина также привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-10

Собаку у нерадивой хозяйки изъяли. Заботу и внимание ей подарили в Витебском приюте для бездомных животных. Это сейчас пес общительный и дружелюбный. А в первые часы проявлял агрессию к человеку, не характерную для овчарки. Специалисты утверждают, что у Скотча – такую кличку дали четырехлапому – психологическая травма. А вот наличие физических увечий покажет УЗИ.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-13

Гамид Сафар-Задэ, ветеринарный врач Витебского приюта для бездомных животных:
Сегодня утром рабочие сказали, что, скорее всего, у него от женщины осталась такая травма, что женского пола он частично боится. Вчера он был напряжен и полностью обследование невозможно было сделать, потому что животное очень сильно двигалось. Сегодня напряжение снизилось, сделали последующее обследование.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-16

Жестокое обращение с животными – проблема современного общества. К сожалению, заголовки с новостями об очередном издевательстве становятся обыденностью. Это притом, что в отношении тех, кто истязает беззащитных питомцев, могут завести уголовное дело.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-19

А это обратная сторона медали. Кира Мошкова – волонтер. Четыре года она занимается спасением кошек. Через ее руки прошли уже более 100 пушистых питомцев. Бездомных подбирает на улице либо привозят на передержку такие же неравнодушные к брошенным. Почти в каждом случае причина – человеческая жестокость.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-22

Кира Мошкова, волонтер:
Не хватает нашему обществу прививки любви с самого детства. Когда ты понимаешь, что это душа, что она живая, что она умеет чувствовать боль, страх. У людей вздрагивает сердце, когда у них падает телефон, но когда с живым существом что-то происходит, у некоторых даже не екает.

«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки-25

И, как видим, человеком оставаться совсем не сложно. А за бесчеловечность предусмотрен не только штраф, но и уголовная статья. С начала года в нашей стране уже заведено 18 таких дел.

Судьбу этого пса взял на контроль Кубраков. Кто стал хозяином овчарки, которая попала в руки живодёрки в Витебске? Читайте здесь.

# Животные # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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