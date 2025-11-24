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В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает к повышенной осторожности

24 ноября 2025 07:44
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Погода внесла коррективы в график дежурства сотрудников Госавтоинспекции. На дорогах страны усилены патрули, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание не только водителям. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, которые позволяют значительно повысить видимость человека на дороге.

В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает к повышенной осторожности-2

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Отдельно следует подчеркнуть обязанность водителей соблюдать установленные скоростные ограничения, а также проявлять повышенную внимательность при приближении к пешеходным переходам. Снижение скорости и готовность к остановке в таких местах являются важнейшим условием предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пешеходов.

В ГАИ обращают внимание: даже небольшой световозвращающий элемент способен существенно снизить риск ДТП. 

# Денис Ливанович # ГАИ

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