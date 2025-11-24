В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает к повышенной осторожности

Погода внесла коррективы в график дежурства сотрудников Госавтоинспекции. На дорогах страны усилены патрули, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание не только водителям. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, которые позволяют значительно повысить видимость человека на дороге.
Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Отдельно следует подчеркнуть обязанность водителей соблюдать установленные скоростные ограничения, а также проявлять повышенную внимательность при приближении к пешеходным переходам. Снижение скорости и готовность к остановке в таких местах являются важнейшим условием предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пешеходов.
В ГАИ обращают внимание: даже небольшой световозвращающий элемент способен существенно снизить риск ДТП.