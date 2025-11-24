ОДКБ и обстановка на западных рубежах – региональную безопасность обсудят в ток-шоу «По существу»

Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политической обстановка на западных рубежах организации?

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