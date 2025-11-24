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ОДКБ и обстановка на западных рубежах – региональную безопасность обсудят в ток-шоу «По существу»

24 ноября 2025 07:58
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Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политической обстановка на западных рубежах организации?

Этим вечером, 24 ноября, на площадке ток-шоу «По существу» обсудят региональную безопасность.

ОДКБ и обстановка на западных рубежах – региональную безопасность обсудят в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу 24 ноября. Начало – в 18:30 на СТВ.

# Международная политика # ОДКБ

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