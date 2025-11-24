Рекордсмен «Спартака» Никита Симонян скончался на 100-м году жизни

Московский «Спартак» объявил о смерти Никиты Симоняна, своего легендарного нападающего и лучшего бомбардира. Ему было 99 лет. Об этом пишет РИА Новости.

В своем официальном заявлении клуб назвал Симоняна великим спортсменом и тренером, олимпийским чемпионом, неоднократным победителем чемпионатов и Кубков СССР. «Спартак» выразил глубокие соболезнования его родным и близким, отмечая, что эта потеря стала большой болью для всей красно-белой семьи.

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год, забив 160 голов. Позже он трижды приводил команду к чемпионству в качестве тренера, руководил сборной СССР и занимал руководящие посты в российском футболе на протяжении более чем трех десятилетий.

Симонян был признанным мастером спорта и тренером СССР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», Олимпийским орденом МОК и орденом ФИФА. В октябре ему было присвоено звание Героя Труда за вклад в развитие футбола.

Он оставался самым возрастным олимпийским чемпионом до недавней смерти француза Шарля Косты.

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