Белоруска после 35-и поступила в БГПУ – личный опыт

Перед каждой женщиной в декрете встает выбор – отдаться материнству полностью или выйти на работу. Что на самом деле скрывается за формулировкой «декретный отпуск» – заслуженный отдых, эмоциональное выгорание или новая ступень к самореализации? О том, как найти баланс между карьерой и материнством, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Светлана Ермакова, детский психолог:

На две части у меня декретный отпуск разделился. Сначала я была супертревожная, суперответственная мать. С чем это было связано, я так сказать не могу. Единственное, что мне было 35-36 – это второй ребенок с разницей в 15 лет. Мы с мужем так решили – второго. Может быть, из-за этого – общественное давление, что 35-36, возрастная. Я должна была лучшая быть. Ребенок у меня должен быть лучший. Наверное, первые полтора года я не спала, не ела. Слушала сопенья, пыхтенья, кашель. Не дай бог что-то как-то не так было. Ольга Бурлакова, ведущая:

То есть вы хотели всем доказать что-то? Я вам покажу сейчас возрастную мать.

Светлана Ермакова:

Это тоже. Боялась, не дай бог что-то не так. Это мой возраст – какая-то вина, может, даже была. Но это, конечно, вылилось – психосоматика, заболевание. У меня получился тиреотоксикоз очень сильный такой. Почти уже была назначена операция, но мой врач-эндокринолог сказал: «Нет, будем бороться лекарствами, пока обождем». Вот благодаря ей, что она заметила, я даже не видела у себя этой болезни. Она просто на меня так посмотрела в один момент и задала пару вопросов. Сказала, иди-ка ты сдавай анализы. Ольга Бурлакова:

Вы лечились на дому или приходились и в больницу тоже? Светлана Ермакова:

Да, на дому. Полтора года ребенку. Просто она назначила мне курс лечения, подобрала. Он мне подошел, и как бы ушли от операции. Мне стало интересно: почему так, зачем, почему? Как так получилось? А я сама воспитатель в детском саду, и психология мне всегда нравилась. Тут вот я решаю немножко самой разобраться. Знаний нет, и я иду, на заочное поступаю в Белорусский государственный педагогический университет на педагога-психолога. Самое интересное, мой сын шел сдавать ЦТ за 11-й класс, а мама шла сдавать ЦТ, чтобы поступить в университет. Вот тут уже совсем другая жизнь, наверное, пошла. Я стала разбираться в себе, в этих отношениях, почему, как. Сейчас я работаю детским психологом в дошкольном учреждении. Есть практика и в рамках учреждения, и за рамками. Сейчас я крепко стою на ногах. Вот вторая половина, наверное, этого декретного была во благо мне.