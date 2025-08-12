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Мысли внутри нас – почему важно понимать своё эмоциональное состояние, рассказал психолог

12 августа 2025 16:25
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Перед каждой женщиной в декрете встает выбор – отдаться материнству полностью или выйти на работу. Что на самом деле скрывается за формулировкой «декретный отпуск» – заслуженный отдых, эмоциональное выгорание или новая ступень к самореализации?

О том, как найти баланс между карьерой и материнством, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Мысли внутри нас – почему важно понимать своё эмоциональное состояние, рассказал психолог-2

Денис Северов, магистр психологии:  
Один из самых важных моментов для женщины, которая находится в декрете, и просто для человека – это понимание своего эмоционального состояния. Ведь часто мы настолько сильно находимся в состоянии страха и тревоги, что не можем даже понять и идентифицировать это у себя. Когда мы понимаем, что с нами что-то не так, это прямой путь к коррекции этого состояния. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь, что вы чувствуете, ощущаете и какие мысли у вас внутри.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Денис Северов # Психология

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