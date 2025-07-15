Участники форума «Дети Содружества» посетили Национальную библиотеку Беларуси

Это архитектурное сооружение поражает еще снаружи своим оригинальным внешним видом, который напоминает алмаз. Но внутри еще более интересно. В библиотеке – 17 читальных залов. Они могут принять одновременно до двух тысяч человек. Здесь хранят более 10 миллионов книг. Их читателям доставляют с помощью необычного конвейера – телелифта. Экскурсия по белорусскому алмазу знаний завершилась на обзорной площадке. Ребята увидели Минск с 73-метровой высоты.

Оминабону Абдурахимова, участница форума «Дети Содружества» (Таджикистан): Площадь самой библиотеки и вообще сама библиотека на высоком уровне, на высоком качестве. И мы очень признательны, что мы пришли сюда, увидели такие прекрасные места в Беларуси.

Мехрбону Ишанова, участница форума «Дети Содружества» (Таджикистан):

Библиотека меня впечатлила с самого начала, как только мы увидели ее форму. Это ромбокубооктаэдр. Очень классно и интересно. И мы зашли, все очень красиво. Особенно мне понравилась самая верхушка, 23 этаж. Там такой шикарный вид, очень красиво было. Благодаря этому проекту мы обретаем много новых друзей, знакомимся с культурами разных стран, и все проходит очень интересно и увлекательно.

В программе юбилейного форума – диалоговые площадки. Сейчас ребята находятся в Совете Республики. Здесь они встретились с Натальей Кочановой. Разговор, в котором нет запретных тем. Далее экскурсия по зданию Совета Республики. Ребята смогут познакомиться с деятельностью сенаторов и узнать про участие молодежи в общественно-политической жизни страны.