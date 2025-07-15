Рыженков вместе с министрами иностранных дел стран ШОС встретился с Си Цзиньпином

Об укреплении связей с Поднебесной, в частности, по линии Шанхайской организации сотрудничества, говорили сегодня, 15 июля, в китайском Тяньцзине. Там прошла встреча министров иностранных дел государств – членов ШОС с Си Цзиньпином. Беларусь представлял Максим Рыженков – сегодня начался его визит в Китайскую Народную Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники заседания обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития ШОС, международной обстановке, обсудили предстоящий саммит, который запланирован на сентябрь 2026 года. Си Цзиньпин отметил, что политическое взаимодоверие между государствами продолжает укрепляться, а сотрудничество в различных областях приносит плодотворные результаты. Напомним, к шанхайской семье Беларусь присоединилась год назад. На саммите в Астане было принято решение о вступлении нашей страны в организацию в качестве полноправного члена.