Прямой эфир

Как ищут заблудившихся в лесу? Спасатели рассказали о поисках

15 июля 2025 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С наступлением тепла приходит сезон тихой охоты. Ягоды и грибы заманивают людей в самые чащи лесов, а потому нередко они теряются. Сотрудникам МЧС ежедневно поступают звонки о заблудившихся в лесных массивах. С начала лета это около 40 человек. Среди них даже ребенок, но всех смогли найти.

Как ищут заблудившихся в лесу? Спасатели рассказали о поисках-2

Сергей Новичук, начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «Зубр»:
В группу риска в основном попадают пенсионеры, так как живут все время на одном месте и думают, что они этот лес знают практически как свои пять пальцев. Лес растет, все изменяется, ориентиры, соответственно, тоже меняются. Бывают дети. А дети больше всего от шалости, поиграть в лесу, побегать, где-то спрятаться. 

Подробности в видео.

# Правила безопасности

Другие новости рубрики

Все новости
Тайн и секретов у нас от Китая нет! Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета
15 июля 2025 10:33

Тайн и секретов у нас от Китая нет! Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета

Хору Сретенского монастыря более 600 лет! Пообщались с художественным руководителем
15 июля 2025 09:15

Хору Сретенского монастыря более 600 лет! Пообщались с художественным руководителем

В Брестской и Гомельской областях убрано более половины площадей озимого ячменя
15 июля 2025 08:42

В Брестской и Гомельской областях убрано более половины площадей озимого ячменя