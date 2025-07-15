Как ищут заблудившихся в лесу? Спасатели рассказали о поисках

С наступлением тепла приходит сезон тихой охоты. Ягоды и грибы заманивают людей в самые чащи лесов, а потому нередко они теряются. Сотрудникам МЧС ежедневно поступают звонки о заблудившихся в лесных массивах. С начала лета это около 40 человек. Среди них даже ребенок, но всех смогли найти.

Сергей Новичук, начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «Зубр»:

В группу риска в основном попадают пенсионеры, так как живут все время на одном месте и думают, что они этот лес знают практически как свои пять пальцев. Лес растет, все изменяется, ориентиры, соответственно, тоже меняются. Бывают дети. А дети больше всего от шалости, поиграть в лесу, побегать, где-то спрятаться.