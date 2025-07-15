В Британской академии отметили упадок высшего образования в стране

Тем временем Британия может остаться без высшего образования. С таким мрачным предупреждением выступила глава национальной академии Джулия Блэк. По ее убеждению у правительства нет ни плана развития системы высшего образования, ни понимания, что делать с текущими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А их накопилось немало. В мае кабмин сократил финансирование британских вузов, сильно урезав расходы университетов на исследования и научную деятельность. Кроме того выплачивать зарплаты профессорскому составу становится очень сложно. А благодаря усилиям правительства к материальным трудностям добавилась еще одна: программа по сокращению иностранных студентов. Это значительно обрушит авторитет британских университетов и в мире и в научном сообществе. Все это ведет к серьезному кризису в этой сфере.