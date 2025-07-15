Прямой эфир

В Британской академии отметили упадок высшего образования в стране

15 июля 2025 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тем временем Британия может остаться без высшего образования. С таким мрачным предупреждением выступила глава национальной академии Джулия Блэк. По ее убеждению у правительства нет ни плана развития системы высшего образования, ни понимания, что делать с текущими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Британской академии отметили упадок высшего образования в стране-2

А их накопилось немало. В мае кабмин сократил финансирование британских вузов, сильно урезав расходы университетов на исследования и научную деятельность. Кроме того выплачивать зарплаты профессорскому составу становится очень сложно. А благодаря усилиям правительства к материальным трудностям добавилась еще одна: программа по сокращению иностранных студентов. Это значительно обрушит авторитет британских университетов и в мире и в научном сообществе. Все это ведет к серьезному кризису в этой сфере.

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании жертвами аномальной жары стали более 1200 человек
15 июля 2025 10:47

В Испании жертвами аномальной жары стали более 1200 человек

Медведев назвал слова Трампа об отношениях с РФ «театральным ультиматумом»
15 июля 2025 10:26

Медведев назвал слова Трампа об отношениях с РФ «театральным ультиматумом»

Ответные пошлины ЕС против США затронут бурбон, авиацию и авто
15 июля 2025 09:25

Ответные пошлины ЕС против США затронут бурбон, авиацию и авто