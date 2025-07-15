Тайн и секретов у нас от Китая нет! Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета

Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с Китаем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с ректором Пекинского университета. В эти дни Гун Цихуан с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество в сфере образования является важным направлением белорусско-китайских отношений. Особое внимание уделяется академическим обменам. Крупнейшим учебным заведением Китая считается Пекинский университет, известный научной базой и высоким уровнем подготовки специалистов. В нем учатся порядка 50 тысяч студентов, предлагается свыше сотни специальностей, функционируют более 120 исследовательских лабораторий. А библиотечный фонд этого вуза насчитывает почти 85 миллионов книг, что делает его одной из самых масштабных библиотек в Азии. В 2023 году Александр Лукашенко в ходе визита в Китай посещал Пекинский университет, где встретился с секретарем партийного комитета вуза Хао Пином. Стороны, в том числе говорили и о развитии сотрудничества двух стран в образовательной сфере. Сегодня это учебное заведение активно взаимодействует с Белорусским государственным университетом – ведущим вузом Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Насколько я информирован, проблем вы с нашими студентами не имеете, а вообще 11,5 тысячи студентов обучается из КНР у нас и 1,5 тысячи, по-моему, студентов обучается белорусских в Китайской Народной Республике. Это будущее наших отношений. Между вашим университетом Пекинским и нашим ведущим вузом сложились добрые отношения, и я очень надеюсь, что оно так и будет. Мы на это рассчитывали, что у нас это сотрудничество будет примером для других вузов. Тем более у нас существует ассоциация ректоров Пекина и Беларуси, где мы можем решать общие вопросы. У нас большое поле деятельности. И ректор, и наши специалисты могут больше, чем я, рассказать о конкретных направлениях сотрудничества. Словом, двери для вас открыты в любое учреждение, в любую компанию, на любое государственное предприятие. Тайн и секретов у нас от Китая нет.