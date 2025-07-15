В Испании жертвами аномальной жары стали более 1200 человек

Непогода затронула и Пиренейский полуостров. Испания столкнулась с проблемой, которую пока невозможно решить. Страну накрыла аномальная жара. За два месяца ее жертвами стали около 1200 человек. В основном это люди старше 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это почти на 1000 % больше, чем за аналогичный период 2024-го. За прошлый год жертвами зноя стали 114 испанцев. Волна раскаленного воздуха накрыла даже северные районы Испании. Этим летом воздух там прогревается до 43-47 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы. С мая по июль из-за жары синоптики около 80 раз объявляли высший – красный уровень опасности. Чего никогда в истории страны не было. И ситуация, по прогнозам специалистов, в ближайшее время не изменится.