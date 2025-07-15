В Могилёве продолжаются работы по ликвидации последствий грозового фронта
В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Работники профсоюзов Могилевской области организовали трудовые отряды, которые ежедневно помогают городу восстанавливаться после мощного грозового фронта. На горячую линию поступило более 700 звонков от жителей, пострадавших от урагана. Все сообщения взяты в работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно серьезный ущерб нанесен Ленинскому району: здесь повреждены кровли около 70 зданий – это около двух тысяч квадратных метров, а также металлические парапеты.
Мэр Могилева рассказал, как быстро устранят все последствия урагана.
Обследование объектов продолжается. Несмотря на масштабы разрушений, ремонт ведется интенсивно. Восстановлены крыши 40 домов, еще на 10 работа идет прямо сейчас. Как пример оперативных действий – на улице Индустриальной бригады в данный момент чинят крыши сразу двух соседних домов.
Ксения Ешкина, жительница Могилева:
С 5 утра работы ведутся. Молодцы парни, переживают за наш дом, хотят, чтобы быстрее у нас была крыша. Хочу отметить хорошую работу у работников ЖКХ.
Артур Цыбульсикй, начальник ЖЭУ-2 КУП «ЖРЭУ Ленинского района Могилева»:
Из общего объема выполнено уже 80 %. Чтобы осилить такие объемы, составлен график по уборке и вывозу. И закреплены предприятия.
Для скорейшего восстановления коммунальные службы задействовали максимальное число собственных бригад и привлекли около пяти подрядных строительных организаций.