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Старейший марафонец из Индии погиб в ДТП в возрасте 114 лет

15 июля 2025 11:26
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Старейший марафонец из Индии погиб в ДТП в возрасте 114 лет-0

Фауджа Сингх, индийский марафонец, умер в дорожной аварии в возрасте 114 лет, переходя дорогу. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV. 

Он перенес серьезную травму головы и скончался в больнице. Губернатор Пенджаба назвал его символом стойкости и вспомнил о совместном марше в 2024 году.

Родившийся в 1911 году в Пенджабе, Сингх начал бегать в возрасте 89 лет в Великобритании. Его первый марафон был Лондонским марафоном в 2000 году.

За свою карьеру он пробежал девять марафонов, а его лучшее время составило 5 часов 40 минут в Торонто. За выносливость и силу духа он заслужил прозвище «торнадо в тюрбане».

Фото: pixabay

# Некролог

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