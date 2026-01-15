Лукашенко планирует собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я так много о ректорах говорю, потому что это моя любимая должность. Я ректором никогда не работал. Но мне кажется, если бы я был ректором, я бы ни на какую должность другую не ушел. Это самое интересное. Люди образованные. Непростые, понятно, но разумные люди, образованные. И молодежь, из которой можно вылепить, создать любого человека. Это наша работа. Интересная работа.

Что касается нашего Брестского технического университета, должен сказать, что мы вот рассматриваем вариант строительства образовательного центра. Назовем его так, может, университетом или центром, не знаю, но собрать туда по перспективным направлениям самых толковых ребят. Ну, может, их тысяча будет со временем, когда полностью будет университет укомплектован. Но я почему тебе об этом говорю, потому что там есть техническое одно направление, чисто техническое.

Конечно, ректоры, я понимаю, с какой-то ревностью это воспринимают. Тогда я решил просто ректорам это поручить создать. По 20-30 человек мы будем набирать в год, ну допустим 20. И вот пусть технари по стране поездят, опыт уже есть. Я соприкасался с этим, потому что в Пекинский университет по стране искали 5 человек. Ну я еще 20 присоединил, он говорит, что очень сильные ребята. Очень. Они сами хотят чего-то, их не надо заставлять. Они знают, куда они попали. Конечно, мы во все вузы таких не найдем, мы же это понимаем, но вычленить из общества вот эти зернышки, лучших, много их и не надо. Иногда один может целое направление, школу целую создать и потянуть за собой тысячи хороших специалистов. Поэтому вот мы и хотим создать такой центр.

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