Артём Цуран встретился с коллективом «Белкоммунмаша»

С коллективом встретился председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран. Говорили о Послании Президента белорусскому народу и парламенту и задачах для экономики до 2030 года.

Внедрение в промышленность инновационных технологий – одно из приоритетных направлений в текущей пятилетке. Об этом шла речь 15 января на предприятии «Белкоммунмаш» во время единого дня информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нашей стране есть немало инноваций в промышленной сфере. «БКМ Холдинг», также известный как «Белкоммунмаш», – предприятие, которое задает направления в машиностроительной отрасли. За последние два года здесь выпустили сразу несколько новых единиц техники. Например, полностью низкопольные трамваи, которые уже активно поставляют на российские рынки.

Михаил Сыманович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «УКХ» «БКМ» :

Более 170 вагонов будет поставлено в Нижний Новгород по итогам окончания этого проекта. Мы планируем расширять дальше свое присутствие в Казахстане. У нас были небольшие опытные поставки в прошлом году, в этом году мы продолжаем там работу активную. Это касается трамвайной тематики. Это трамваи, которые после капитального ремонта, когда мы поставляем новый кузов на модернизированные трамвайные тележки. И также мы реализуем туда готовые трамвайные вагоны. Также прорабатываем такой контракт с городом Павлодар.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В бюджете города предусмотрена программа инновационного развития для предприятий. Это порядка 400 миллионов белорусских рублей. Проекты эти сейчас проходят экспертизу. Кстати, «Белкоммунмаш» тоже в этом списке.

Холдинг «Белкоммунмаш» выпускают до 250 единиц техники в год. Наш отечественный электротранспорт поставлен в порядка 90 городов 15 стран мира. И каждый год предприятие находит новые рынки сбыта. В 2025-м технику закупил Казахстан. И география стран расширяется.