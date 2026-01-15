Прямой эфир

Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!

15 января 2026 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь спектр социальных задач в масштабах страны – теперь зона ответственности нового министра труда и соцзащиты населения. Этот портфель у Андрея Лобовича. Важнейшие задачи и перед туристической сферой. Она должна стать реальной и приносящей немалый доход отраслью национальной экономики. В авангарде этой работы Национальное агентство по туризму, которое сегодня возглавил Кирилл Машарский.

Все детали кадрового дня из Дворца Независимости в репортаже Алены Сыровой.

Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!-2

Андрей Лобович с сегодняшнего дня у руля Минтруда и соцзащиты вместо Наталии Павлюченко – сразу вопрос, на который уже есть ответ. Глава АП доложил о сделанном ей предложении. 

Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Министра нынешнего по труду…

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
В парламент.

Александр Лукашенко:
Год женщин. Женщин обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому… Она же согласна работать в парламенте? 

Дмитрий Крутой:
Конечно.

Наталия Павлюченко – теперь сенатор, у нее свои задачи на парламентском поприще. А вот у главы Министерства соцтруда еще и приоритеты.

Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!-6

Александр Лукашенко:
Мы в человеческий капитал должны вкладываться. А труд и социальная защита населения – это твой приоритет. Надо, чтобы Министерство это было видно. Я не хочу упрекнуть наших женщин, которые работают министрами до сих пор. Но они как-то скромно выглядели. Может, это и хорошо. Надо, чтобы Министерство это звучало. С виду, наверное, это вам подходит. Если внешне посмотреть. Оба вы мужики такие, мужики будущего. Надо, чтобы был результат.

Впрочем, для Андрея Лобовича ведомство не новое – шесть лет он работал в должности первого заместителя министра, но несколько лет службы в КГК явно не прошли бесследно.

Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!-8

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Действительно, позволили взглянуть на развитие социальной сферы с другой немножко стороны – стороны контролера. И действительно, определенные резервы в развитии отрасли есть. Но при этом та социальная направленность развития нашего государства, она, конечно, в приоритете остается и будет дальше совершенствоваться. Это в первую очередь приоритет в поддержке семей с детьми, поддержке социально уязвимых слоев населения. Соответственно, принятие мер на повышение благосостояния нашего населения.

В первую очередь, это бюджетников, это и заработная плата. В первую очередь – вопросы занятости, которые сегодня тоже стоят достаточно высоко. Поэтому все те приоритеты, которые определены в программе соцэкономразвития, касаемые развития социальной сферы, они, конечно, будут выполняться. И я на посту уже министра приложу все усилия, дабы все те задачи, которые определены, чтобы они были решены и выполнены.

# Александр Лукашенко # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь # Отставки и назначения в Беларуси # Андрей Лобович

Другие новости рубрики

Все новости
10 лет назад «Белинтерсат-1» стартовал с космодрома в Китае! Как сейчас работает спутник и какие проекты ждать ещё?
15 января 2026 18:01

10 лет назад «Белинтерсат-1» стартовал с космодрома в Китае! Как сейчас работает спутник и какие проекты ждать ещё?

«Рабочая лошадь» – это ваше агентство. Какие задачи поставил Президент перед сферой туризма
15 января 2026 17:51

«Рабочая лошадь» – это ваше агентство. Какие задачи поставил Президент перед сферой туризма

Ликвидирована крупная сеть радиошпионов! Протасевич рассказал эксклюзивные детали операции КГБ Беларуси
15 января 2026 17:39

Ликвидирована крупная сеть радиошпионов! Протасевич рассказал эксклюзивные детали операции КГБ Беларуси