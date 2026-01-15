Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!
Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь спектр социальных задач в масштабах страны – теперь зона ответственности нового министра труда и соцзащиты населения. Этот портфель у Андрея Лобовича. Важнейшие задачи и перед туристической сферой. Она должна стать реальной и приносящей немалый доход отраслью национальной экономики. В авангарде этой работы Национальное агентство по туризму, которое сегодня возглавил Кирилл Машарский.
Все детали кадрового дня из Дворца Независимости в репортаже Алены Сыровой.
Андрей Лобович с сегодняшнего дня у руля Минтруда и соцзащиты вместо Наталии Павлюченко – сразу вопрос, на который уже есть ответ. Глава АП доложил о сделанном ей предложении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министра нынешнего по труду…
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
В парламент.
Александр Лукашенко:
Год женщин. Женщин обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому… Она же согласна работать в парламенте?
Дмитрий Крутой:
Конечно.
Наталия Павлюченко – теперь сенатор, у нее свои задачи на парламентском поприще. А вот у главы Министерства соцтруда еще и приоритеты.
Александр Лукашенко:
Мы в человеческий капитал должны вкладываться. А труд и социальная защита населения – это твой приоритет. Надо, чтобы Министерство это было видно. Я не хочу упрекнуть наших женщин, которые работают министрами до сих пор. Но они как-то скромно выглядели. Может, это и хорошо. Надо, чтобы Министерство это звучало. С виду, наверное, это вам подходит. Если внешне посмотреть. Оба вы мужики такие, мужики будущего. Надо, чтобы был результат.
Впрочем, для Андрея Лобовича ведомство не новое – шесть лет он работал в должности первого заместителя министра, но несколько лет службы в КГК явно не прошли бесследно.
Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Действительно, позволили взглянуть на развитие социальной сферы с другой немножко стороны – стороны контролера. И действительно, определенные резервы в развитии отрасли есть. Но при этом та социальная направленность развития нашего государства, она, конечно, в приоритете остается и будет дальше совершенствоваться. Это в первую очередь приоритет в поддержке семей с детьми, поддержке социально уязвимых слоев населения. Соответственно, принятие мер на повышение благосостояния нашего населения.
В первую очередь, это бюджетников, это и заработная плата. В первую очередь – вопросы занятости, которые сегодня тоже стоят достаточно высоко. Поэтому все те приоритеты, которые определены в программе соцэкономразвития, касаемые развития социальной сферы, они, конечно, будут выполняться. И я на посту уже министра приложу все усилия, дабы все те задачи, которые определены, чтобы они были решены и выполнены.