Лукашенко: надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты было видно!

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь спектр социальных задач в масштабах страны – теперь зона ответственности нового министра труда и соцзащиты населения. Этот портфель у Андрея Лобовича. Важнейшие задачи и перед туристической сферой. Она должна стать реальной и приносящей немалый доход отраслью национальной экономики. В авангарде этой работы Национальное агентство по туризму, которое сегодня возглавил Кирилл Машарский. Все детали кадрового дня из Дворца Независимости в репортаже Алены Сыровой.

Андрей Лобович с сегодняшнего дня у руля Минтруда и соцзащиты вместо Наталии Павлюченко – сразу вопрос, на который уже есть ответ. Глава АП доложил о сделанном ей предложении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министра нынешнего по труду… Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

В парламент. Александр Лукашенко:

Год женщин. Женщин обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому… Она же согласна работать в парламенте? Дмитрий Крутой:

Конечно. Наталия Павлюченко – теперь сенатор, у нее свои задачи на парламентском поприще. А вот у главы Министерства соцтруда еще и приоритеты.

Александр Лукашенко:

Мы в человеческий капитал должны вкладываться. А труд и социальная защита населения – это твой приоритет. Надо, чтобы Министерство это было видно. Я не хочу упрекнуть наших женщин, которые работают министрами до сих пор. Но они как-то скромно выглядели. Может, это и хорошо. Надо, чтобы Министерство это звучало. С виду, наверное, это вам подходит. Если внешне посмотреть. Оба вы мужики такие, мужики будущего. Надо, чтобы был результат. Впрочем, для Андрея Лобовича ведомство не новое – шесть лет он работал в должности первого заместителя министра, но несколько лет службы в КГК явно не прошли бесследно.