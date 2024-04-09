«Спрос будет жесточайший!» Лукашенко о преступных схемах и борьбе с коррупцией

Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его проведение глава государства анонсировал еще в середине января, посещая завод «БЕЛДЖИ».

Белорусские товары всегда славились своим качеством. Но, как докладывают главе государства, есть вопиющие факты халатного отношения к надежности выпускаемой продукции. Что однозначно недопустимо. Тем более сегодня, в такое сложное, санкционное и конкурентное время. Потому дисциплина труда на первом месте. И это касается каждого: от простого рабочего до руководителя. В продолжение темы Президент сделал акцент и на вскрывающихся коррупционных схемах, количество которых растет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы опять возвращаемся к вопросам исполнительской дисциплины, точнее, к ее отсутствию и слабому контролю на всех уровнях. Как следствие, постоянно вскрываются коррупционные схемы. По информации Генеральной прокуратуры, по итогам прошлого года количество таких преступлений выросло почти на четверть. Вскрыта коррупционная схема подкупа должностных лиц предприятий промышленности за организацию закупок оборудования у определенных коммерческих организаций. Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц нашего флагмана – «БЕЛАЗа». Установлен факт, когда предусмотренная законодательством возможность реализации продукции по ценам ниже себестоимости (под предлогом разгрузки складов) использовалась для личного обогащения должностных лиц. Товар по низким ценам отгружался подконтрольному посреднику, после чего перепродавался по более высокой цене. Регулярно выявляются факты хищения готовой продукции и комплектующих к ней.

Как докладывает Комитет госконтроля, у нас бардак в металлургической отрасли. «Белвтормет» не обеспечивает металлургические и машиностроительные предприятия ломом черных и цветных металлов в необходимых объемах (недавно мы говорили это о стеклобое). Ваша бесхозяйственность, диспаритет закупочных цен на металлолом создали предпосылки для возникновения теневого оборота на рынке металлосырья. Я поручил генеральному прокурору уделить самое пристальное внимание этим вопросам. И не надо тут ссылаться на какие-то риски, что у вас не хватает рисков. На это уже глаза закрываю, но когда вы в карман кладете и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит… Вы не ходите и не плачьтесь, что тут чрезмерно кого-то напрягают. За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до Президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Я буду Президентом или кто-то другой, если вы хотите сохранить страну, будет то же самое. Спрос будет жесточайший!

Обсудили на сегодняшнем совещании и вопросы кадровой политики, импортозамещения, модернизации отрасли. Президент отметил, что на каждом предприятии есть свой план по апгрейду производственных площадок. Задача – выполнять! Здесь же глава государства сориентировал промышленников на создание абсолютно новых, передовых производств, которые будут выпускать инновационные продукты. Здесь на службе отрасли ученые. Александр Лукашенко поставил задачу – усилить интеграцию промышленности с наукой.