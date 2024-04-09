«Привыкайте к конкуренции!» Лукашенко озвучил стратегические задачи для развития промышленности
Белорусская продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Его проведение глава государства анонсировал еще в середине января, посещая завод «БЕЛДЖИ».
Состав сегодняшнего мероприятия большой, порядка 270 человек. Пригласить широкий круг специалистов на обстоятельный разговор (от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций) – поручение главы государства. Потому не раз мероприятие сдвигалось в президентском графике. С одной стороны, правительство докладывает, что Минпромом последние несколько лет обеспечивается стабильный рост объемов производства. За три года приросли почти на 40 %. Наблюдается увеличение выпуска электроники, легковых и грузовых автомобилей, комбайнов. В частности, ряд отечественных предприятий полностью сформировали портфель экспортных заказов на 2024 год и даже частично на следующий.
С другой стороны, успешно дела идут не у всех промышленных гигантов. Президент открыто в пример приводит «Атлант», чьи объемы экспорта сократились почти в два раза, Минский подшипниковый завод (в прошлом году был загружен всего на 12 %), «Бобруйскагромаш» (предприятие просело на четверть). Президент задается вполне логичным вопросом: почему одни справляются с поставленными задачами, а другие – находят отговорки? Такая же ситуация и с поставками на внешние рынки. В прошлом году отрасль достигла рекордных за последнее десятилетие показателей – экспорт составил 6,5 миллиарда долларов. Увеличиваем продажи в дружественные государства. Тем временем не выполняем планы по экспорту в страны дальней дуги. В частности, в Африку. Почему договоренности, достигнутые в ходе визитов Президента не выполняются? Вопрос ко многим присутствующим в зале.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт – 6,5 миллиарда долларов. Прирост к уровню 2022 года – почти полмиллиарда (8 %). Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 годов. Кстати, нам надо сегодня рассмотреть структуру этого так называемого экспорта. Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок нашей России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20 % по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте. Продовольственная безопасность – один из жизненно важных для Африки вопросов. Поэтому там особо востребованы сельскохозяйственная техника и оборудование. Я знаю эти сложности, трудности, при всех сложностях и трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает.
Сегодня есть договоренности о поставках свыше 3 тысяч тракторов, 80 комбайнов и 30 самосвалов в Зимбабве. Более 150 тракторов – в Тоголезскую Республику. В 2024 году планируются поставки техники в Никарагуа, Вьетнам, Иран и Пакистан. Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с Экваториальной Гвинеей? Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество. И понимать, что наша стратегическая задача – создание совместных сборочных производств белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня – диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, и вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо.
Но почему по качеству? Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18 %. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последнее десятилетие 10,5 %, грузовых автомобилей – до 6 %. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объем экспорта холодильников и морозильников, еще вчера востребованных, сократился почти в два раза. Что мешает продавать продукцию – Китай, Индия и прочие? Так вы привыкайте к конкуренции, конкуренция будет только усиливаться. Дошли до того, что систематически возникают простои, а людей отправляют в вынужденные отпуска!