«Привыкайте к конкуренции!» Лукашенко озвучил стратегические задачи для развития промышленности

Белорусская продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Его проведение глава государства анонсировал еще в середине января, посещая завод «БЕЛДЖИ».

Состав сегодняшнего мероприятия большой, порядка 270 человек. Пригласить широкий круг специалистов на обстоятельный разговор (от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций) – поручение главы государства. Потому не раз мероприятие сдвигалось в президентском графике. С одной стороны, правительство докладывает, что Минпромом последние несколько лет обеспечивается стабильный рост объемов производства. За три года приросли почти на 40 %. Наблюдается увеличение выпуска электроники, легковых и грузовых автомобилей, комбайнов. В частности, ряд отечественных предприятий полностью сформировали портфель экспортных заказов на 2024 год и даже частично на следующий.

С другой стороны, успешно дела идут не у всех промышленных гигантов. Президент открыто в пример приводит «Атлант», чьи объемы экспорта сократились почти в два раза, Минский подшипниковый завод (в прошлом году был загружен всего на 12 %), «Бобруйскагромаш» (предприятие просело на четверть). Президент задается вполне логичным вопросом: почему одни справляются с поставленными задачами, а другие – находят отговорки? Такая же ситуация и с поставками на внешние рынки. В прошлом году отрасль достигла рекордных за последнее десятилетие показателей – экспорт составил 6,5 миллиарда долларов. Увеличиваем продажи в дружественные государства. Тем временем не выполняем планы по экспорту в страны дальней дуги. В частности, в Африку. Почему договоренности, достигнутые в ходе визитов Президента не выполняются? Вопрос ко многим присутствующим в зале.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт – 6,5 миллиарда долларов. Прирост к уровню 2022 года – почти полмиллиарда (8 %). Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 годов. Кстати, нам надо сегодня рассмотреть структуру этого так называемого экспорта. Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок нашей России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20 % по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте. Продовольственная безопасность – один из жизненно важных для Африки вопросов. Поэтому там особо востребованы сельскохозяйственная техника и оборудование. Я знаю эти сложности, трудности, при всех сложностях и трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает.