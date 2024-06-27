Освободили три города за день! Как вскрывали фашистские укрепления в Орше – операция «Багратион»
В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы продолжаем рассказывать об одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества. Она получила кодовое название «Багратион» и положила конец гитлеровскому режиму и оккупации нашей страны.
Хроника 27-го июня 1944-го – в нашем следующем материале.
27 июня 1944 года. В этот день советские войска освободили Чашники, Шклов, Глуск и Оршу. За три года оккупации фашисты превратили Оршу в мощный узел обороны. Повсеместно были созданы оборонительные укрепления. Траншеи усиливались дотами, дзотами, проволочными заграждениями, противопехотными и противотанковыми минными полями. В самом городе к обороне были приспособлены все каменные здания, а улицы окопаны рвами. Это была неприступная крепость.
Для строительства оборонительного рубежа германских войск под названием «Пантера» были разобраны тысячи жилых домов и построек. Теоретически здесь невозможно было ни пройти, ни проползти, ни пролететь.
Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Музея истории Великой Отечественной войны:
Этот город был превращен в мощный оборонительный узел противника. Еще в ходе осенне-зимних боев 1943-1944 годов за полгода наши войска семь раз переходили в наступление, но, к сожалению, тогда освободить город не смогли.
Найти слабое звено в «Пантере» все-таки удалось. Враг не ожидал, что наши войска не испугаются болотистой местности, пойдут в обход мощных укреплений. В итоге они расчленили фланги Оршанской и Витебской группировок фашистов и вынудили их двигаться по Минской дороге. А там уже подключилась наша авиация.
Подробнее в видео.