На Пленуме Верховного суда сообщили о возможных последствиях за неявку на мероприятия по призыву

Вопрос ответственности для уклонистов вынесли на рассмотрение Пленума Верховного Суда. Необходимость обсуждения продиктована актуальностью темы, а также внесением корректировок в законодательство, которые необходимо разъяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, представителям судебной системы, чтобы они правильно применяли действующий закон. В 2023 году за подобные нарушения к уголовной ответственности привлекли около 300 человек. Тенденция положительная – в 2021-м цифра была больше. На заседании Пленума разъяснили, на каких основаниях гражданин может быть призван на срочную службу и в резерв, как заменить службу в армии на альтернативную, кто может быть освобожден от призыва, а также кому может грозить уголовная ответственность за уклонение.

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Законодательство предусматривает как уголовную, так и административную ответственность за данный состав преступления. Уголовной ответственности подлежат лица, которые уклонились от мероприятий призыва в течение срока призыва. Есть у нас ответственность и в административном порядке. Кодексом Республики Беларусь об административных нарушениях предусмотрена ответственность за неявку на мероприятие по призыву. Главное, что здесь можно отметить, это то, что, если лицо не явилось на мероприятие призыва и это не воспрепятствовало в дальнейшем призыву гражданина на военную службу или службу в резерве, здесь можно говорить об административной ответственности.