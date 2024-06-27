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На Пленуме Верховного суда сообщили о возможных последствиях за неявку на мероприятия по призыву

27 июня 2024 17:22
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Вопрос ответственности для уклонистов вынесли на рассмотрение Пленума Верховного Суда. Необходимость обсуждения продиктована актуальностью темы, а также внесением корректировок в законодательство, которые необходимо разъяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Пленуме Верховного суда сообщили о возможных последствиях за неявку на мероприятия по призыву-1

В первую очередь, представителям судебной системы, чтобы они правильно применяли действующий закон. В 2023 году за подобные нарушения к уголовной ответственности привлекли около 300 человек. Тенденция положительная – в 2021-м цифра была больше. На заседании Пленума разъяснили, на каких основаниях гражданин может быть призван на срочную службу и в резерв, как заменить службу в армии на альтернативную, кто может быть освобожден от призыва, а также кому может грозить уголовная ответственность за уклонение.

На Пленуме Верховного суда сообщили о возможных последствиях за неявку на мероприятия по призыву-4

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:
Законодательство предусматривает как уголовную, так и административную ответственность за данный состав преступления. Уголовной ответственности подлежат лица, которые уклонились от мероприятий призыва в течение срока призыва. Есть у нас ответственность и в административном порядке. Кодексом Республики Беларусь об административных нарушениях предусмотрена ответственность за неявку на мероприятие по призыву. Главное, что здесь можно отметить, это то, что, если лицо не явилось на мероприятие призыва и это не воспрепятствовало в дальнейшем призыву гражданина на военную службу или службу в резерве, здесь можно говорить об административной ответственности.

На Пленуме Верховного суда сообщили о возможных последствиях за неявку на мероприятия по призыву-7

Зампредседателя Верховного Суда отметил, что ответственность может наступить за уклонение от любого мероприятия по призыву на воинскую службу. Это обусловлено внесением изменений в законодательство. Но речь идет об умышленном неисполнении правил без веских оснований. Перечень уважительных причин неявки определен в Законе, но они должны быть подтверждены документально.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Кондратьев

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