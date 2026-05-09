Лукашенко: память о Великой Отечественной войне служит основой союзничества Беларуси и России

По случаю Дня Победы Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров. Теплые слова и пожелания из Минска разлетелись в столицы государств, которые и сегодня чтут подвиг героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дружба народов, выдержавшая суровые испытания военной поры, и сегодня остается незыблемой основой для укрепления добрососедских отношений и расширения всестороннего сотрудничества.

В послании Президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил следующее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла. Их несгибаемые стойкость и самоотверженность навсегда определили судьбу наших братских народов и всего человечества, даровали грядущим поколениям право на свободу и созидательный труд.

Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества. Именно поэтому считаю, что Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете.