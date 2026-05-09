Лукашенко поздравил мировых лидеров с Днем Победы

По случаю Дня Победы Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров. Обращаясь к Президенту России, белорусский лидер подчеркнул, что Союзное государство призвано быть в авангарде процессов на преодоление глобального кризиса безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые слова и пожелания из Минска разлетелись в столицы государств, которые и сегодня чтут подвиг героев Великой Отечественной, ведь дружба народов, выдержавшая суровые испытания военной поры, и сегодня остается незыблемой основой для укрепления добрососедских отношений и расширения всестороннего сотрудничества.