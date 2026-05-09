Лукашенко поздравил мировых лидеров с Днем Победы

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву

Сегодня в Минске живут 196 ветеранов Великой Отечественной войны и 752 человека, пострадавших от ее последствий. И никто из них не забыт: вне зависимости от дня недели каждому оказывается всесторонняя помощь и поддержка: от материальной до самой простой – по хозяйству, если нужно.