В каждом лепестке – надежда: нежный символ Победы украсил улицы страны

О символе, который в эти майские дни украшает улицы. Десятки белорусских городов и тысячи сел, примеряют самый нежный наряд, утопая в цветущих яблоневых садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветок, ставший символом Великой Победы, символом освобождения нашей земли от фашизма, в этот праздничный день у самого сердца каждого настоящего белоруса. В каждом лепестке – надежда тех, кто ждал родных с фронта, и радость первой мирной весны. Белорусы украшают лацкан своей одежды композицией из яблоневого цветка с красно-зеленой ленточкой. Это символизирует общенародную радость всех поколений белорусов.

Ну и, конечно, подчеркивает историческую значимость этого всенародно любимого и почитаемого праздника. И пусть этот нежный символ сегодня напоминает нам о главном: жизнь продолжается, пока жива наша память. Беларусь помнит! Помнит каждого! И в этом наша сила!

Сегодня память погибших в Великой Отечественной войне вся страна почтит общенациональной минутой молчания. Ровно в полдень в эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема.