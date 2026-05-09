Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве

Сегодня, 9 Мая, Александр Лукашенко по традиции примет участие в торжествах в честь Дня Великой Победы в Минске. Ну а в эти утренние часы глава нашего государства находится в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад – на Красной площади. Среди гостей – те, для кого 9 Мая – действительно святой праздник, а память о тех событиях в самом сердце.