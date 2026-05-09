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Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве

09 мая 2026 07:33
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Сегодня, 9 Мая, Александр Лукашенко по традиции примет участие в торжествах в честь Дня Великой Победы в Минске. Ну а в эти утренние часы глава нашего государства находится в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Парад – на Красной площади. Среди гостей – те, для кого 9 Мая – действительно святой праздник, а память о тех событиях в самом сердце.

Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве-2

На торжествах в честь Дня Победы в Москве присутствуют Президент Абхазии Бадра Гунба, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев. Издалека прибыли Президент Лаоса Тхонглун Сисулит и Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. В Москве также премьер Словакии Роберт Фицо и делегация Республики Сербской. 

Зарубежные лидеры заняли места на центральной трибуне. Вместе с ними – ветераны Великой Отечественной войны. В этом году парад проходит в особом формате – без военной техники. Такое решение было принято из соображений безопасности.

# Александр Лукашенко # День Победы # Парад в Москве

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