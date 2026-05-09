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Сотни пар кружатся в «Вальсе Победы» по всей Беларуси

09 мая 2026 06:24
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Над нашей страной сегодня разносится «Вальс Победы». Его звучание на Брестском железнодорожном вокзале для пассажиров стало полной неожиданностью. Мгновение – появился военный оркестр. Еще мгновение – и шесть пар уже кружат в танце. Подарок для всех, кто в пути 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни пар кружатся в «Вальсе Победы» по всей Беларуси-2

Мелодии победной весны – «Катюша», «День Победы» и, конечно, вальс. Все это в живом исполнении. Танцуют не приглашенные профессионалы, а работники Брестского отделения Белорусской железной дороги. От души для всех, кто в этот день оказался в пути. Каждую мелодию пассажиры встречали аплодисментами. Случайные зрители, которые стали самыми благодарными. 

Сотни пар кружатся в «Вальсе Победы» по всей Беларуси-4

Мы приехали из Калужской области России. Приехали специально в Брест. Первый раз посмотреть Брестскую крепость. Соответственно, отметить День Победы. Мы были очень удивлены таким событием у вас.

Сотни пар кружатся в «Вальсе Победы» по всей Беларуси-6

А в Витебске на площади Флага и Герба в вальсе закружилась 81 одна пара. Юноши и девушки в стилизованных нарядах 40-х годов. Даже дождливая погода не помешала им исполнить танец в знак уважения к подвигу предков.

Маршем прошли учащиеся военно-патриотических классов и клубов, военнослужащие. Мероприятия на площади стали частью гражданско-патриотической акции «Помнить – значит жить», посвященной Дню Победы.

# День Победы

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