Современное вооружение, ракетостроение и экспорт – Пантус озвучил детали совещания у Лукашенко

Президент потребовал не формальных отписок, а жесткой привязки каждого пункта программы к реальной боевой обстановке. Итоговый критерий – эффективность расходов. Ключевая задача сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимальный боевой потенциал. Именно под этим углом будут рассматриваться и перспективные разработки, и текущий оборонный заказ.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комплекса Беларуси:

По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия. Обсуждены вопросы, высказаны мнения. Цель указана, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши Вооруженные Силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения. И мы, конечно же, над этим работаем.

В рамках новой четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного, и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекса, о котором мы уже говорили. Это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время.

Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только Вооруженных Сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь. У нас есть очень хороший спрос на продукцию нашего отечественного производства. Как бы там ни было, я часто упоминаю, каждый год разную цифру стран, с которыми мы работаем. Последний год цена вопроса порядка 60 стран мира, которые успешно работают и где мы в том числе пытаемся создавать уже производство отечественной продукции на территории того или иного региона.