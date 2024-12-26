В Минске в новогоднюю ночь будут дежурить 35 бригад неотложной помощи

Белорусы готовятся с размахом отметить Новый год. О том, чтобы праздник прошел без неприятных «приключений», позаботятся экстренные службы. Правоохранители, медики, спасатели готовы обеспечить безопасность в местах массовых гуляний. Все экстренные службы будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

График работы поликлиник, бригад скорой помощи, запас – предусмотрена каждая мелочь. Только в столице у праздничных локаций в новогоднюю ночь будут дежурить 35 бригад неотложки. Их задача – быстро оказать квалифицированную помощь, если это потребуется. Новогодние праздники – традиционно «горячий» период и для спасателей. Свечи, бенгальские огни и фейерверки – главные атрибуты праздника, но их использование сопряжено с риском. Поэтому на «новогоднюю вахту» заступают более 3,5 тысячи сотрудников МЧС.

Игорь Гулякевич, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

На дежурных сутках будет находиться более 3,5 тысячи спасателей и 1 300 единиц техники. Во всех местах массовых гуляний работниками МЧС будет обеспечен контроль за пожарной безопасностью во всех городах Республики, в том числе и в столице. Для этого планируется задействовать более 500 работников. Хочу отметить, что органы подразделения по чрезвычайным ситуациям готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждений их в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

За порядком на всех праздничных локациях будут следить правоохранители. Места массовых гуляний под особым контролем. В новогоднюю ночь организуют работу контрольно-пропускных пунктов. Для удобства граждан с детьми, людей пожилого возраста сделают отдельные входы. На праздники не пропустят людей в состоянии опьянения, а также с запрещенными предметами, средствами передвижения и домашними животными.