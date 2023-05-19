Лукашенко: «Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых вооружений»

Сегодня необходимо формировать новую систему международных отношений. Об этом 18 мая заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, новая модель сотрудничества должна основываться на общепризнанных нормах и принципах международного права. Потому что переменчивые «правила», которые сегодня пытается диктовать Запад, не приведут к стабильности в мире. Большинство стран-участниц ОДКБ лучшие перспективы развития видят в многополярности, которая способна обеспечить равные условия для всех государств. Беларусь как председатель ОДКБ в 2023 году намерена и дальше продвигать принципы справедливого и многополярного мира. Такая позиция противоречит западным империалистическим стандартам. Как результат, НАТО расширяется, а международная обстановка накаляется.