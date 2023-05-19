Лукашенко: «Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых вооружений»

Сегодня необходимо формировать новую систему международных отношений. Об этом 18 мая заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня необходимо формировать новую систему международных отношений. Об этом 18 мая заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, новая модель сотрудничества должна основываться на общепризнанных нормах и принципах международного права. Потому что переменчивые «правила», которые сегодня пытается диктовать Запад, не приведут к стабильности в мире. Большинство стран-участниц ОДКБ лучшие перспективы развития видят в многополярности, которая способна обеспечить равные условия для всех государств. Беларусь как председатель ОДКБ в 2023 году намерена и дальше продвигать принципы справедливого и многополярного мира. Такая позиция противоречит западным империалистическим стандартам. Как результат, НАТО расширяется, а международная обстановка накаляется.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы отчетливо видим те негативные тенденции, о которых неоднократно говорилось в течение прошлого года, становятся внешнеполитической реальностью эти оценки. Наращиваются военное присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса у западных границ ОДКБ. Проводятся масштабные учения, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, в том числе в сопредельных государствах. Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых вооружений. После недавнего вхождения в Альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта.
Однако внешние угрозы не единственные вызовы, с которыми сталкивается ОДКБ. Внутренние разногласия периодически обостряются. В числе приоритетов Беларуси разрешить или минимизировать ущерб от критических моментов. По данному направлению ведется активная работа. Как рассказал генсекретарь ОДКБ, есть положительная динамика в неустойчивых отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также Кыргызстаном и Таджикистаном.
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