Выставка к 100-летию белорусского государственного деятеля Нины Снежковой открылась в Минске

Ее называли белорусской Фурцевой, человеком-легендой и примером служения обществу. Страна вспоминает одну из самых заметных фигур в истории госуправления Беларуси – Нину Снежкову. Сегодня, 25 апреля, ей исполнилось бы 100 лет. Личность госдеятеля через документы и свидетельства эпохи раскрыли на выставке «Линия судьбы» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди экспонатов – малоизвестные биографические материалы, фотографии, публикации. В профессиональной карьере Снежкова занимала разные высокие должности. Наиболее яркой строкой биографии Нины Леоновны стала работа в правительстве Беларуси. С 70-го по 85-й она занимала пост заместителя председателя Совета Министров БССР.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: Нина Леонидовна Снежкова – это пример успешной советской женщины, успешной белорусской советской женщины, которая действительно всю себя отдавала работе. Вы вдумайтесь, 15 лет заместитель председателя Совета Министров БССР с 70-го по 85-й год. Это расцвет белорусской республики, это «машеровская плеяда». Что такое 70-е-80-е годы? Это живы все белорусские классики. Она дружила с Иваном Мележем, с Максимом Танком. Нужно было помогать, продвигать. Она курировала сферу социальную, а это школы, вузы, музеи, это строительство крупных мемориальных комплексов.

Игорь Петришенко, первый заместитель Генерального секретаря СНГ:

Это добрый пример ныне живущему поколению – брать с человека, как он трудился, как учился, как достигал тех высот, которых достигла Нина Леоновна.

Символично, что 100-летний юбилей великого госдеятеля пришелся как раз на Год белорусской женщины. Кроме того, Нина Снежкова в то время была единственной представительницей прекрасного пола в правительстве. А для нынешнего поколения это пример успешной белоруски, доброжелательности и трудолюбия.