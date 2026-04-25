Внеочередной съезд Белорусской партии «Белая Русь» прошел в Минске – что решили делегаты?

Партийное движение в Беларуси выходит на новый уровень. Это фундамент, на котором держится связь общества и государства. Важную роль в этом процессе играет самая многочисленная партия страны. Сегодня в Минске прошел IV внеочередной съезд партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принята новая программа, в которой были синхронизированы государственные приоритеты и решения Всебелорусского народного собрания. Свои голоса отдали почти 600 делегатов, а за ними стоит мнение более чем 84 тысяч человек по всей республике. Также партия изменила устав, избраны Высший политический совет и Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Какие ориентиры расставляет главная партия страны – расскажет Диана Головач.

Делегат от Могилевской области Андрей Никитин стоял у истоков создания партии «Белая Русь». Его работа – быть рядом с людьми и протягивать руку помощи, когда это нужно. И в этом он видит главную цель партии. Сегодня – время решить, как эта цель превратится в план на пятилетку.

Андрей Никитин, председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира:

Мы видим себя как общественники. Все-таки партия это тоже активный участник жизни гражданского общества. Поэтому мы видим свое участие двоякое. Во-первых, конечно, смотреть, как реализуется поставленные Президентом задачи. Откровенно говоря, всегда выступая связующим звеном между жителями, между простыми людьми. Для того чтобы, может быть, аккумулируя сегодня рефлексию, советовать сегодня тем, кто принимает решения, как наиболее оптимально, более экономично и результативно эти задачи решить. Почти 600 делегатов со всех регионов собрались сегодня в минском «Белэкспо». Повод – сверить часы, наметить планы партии на ближайшие 5 лет. В повестке 4 вопроса. Это принятие новой программы, изменения в устав, выборы Высшего политсовета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Новая программа состоит из шести блоков. Подробности здесь.