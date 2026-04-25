Нарастить присутствие на рынке Африки – белорусские производители участвуют в выставке в Зимбабве

Первая партия детского сухого питания из Беларуси отправлена в Зимбабве. Чтобы нарастить присутствие на этом особенном рынке, отечественный производитель участвует в Международной торговой выставке, которая в эти дни проходит в Булавайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейший в Южной Африке экспофорум собрал представителей 30 государств. Для Беларуси это возможность не только углубить сотрудничество с Зимбабве, но и закрепиться на перспективном африканском рынке. А еще экспозиция такого масштаба – это возможность для разнообразных контактов. Так, на полях экспофорума университеты двух стран наметили совместную стратегию.

Ольга Масловская, корреспондент:

Выставка в Булавайо – форум авторитетный. Ежегодно экспозиционные павильоны – а здесь их сотни – посещает глава государства Эммерсон Мнангагва. А церемония открытия становится ярким действом с маршем военных и оркестром. Колорита на выставке много. Африка дает понять: она открыта для сотрудничества. Одно «но» – партнерство должно быть равноправным. Тех же принципов придерживается и Беларусь. Поэтому в работе уже третий этап механизации сельского хозяйства африканской республики при содействии нашей страны. С 2020 года сюда поставлено более двух тысяч единиц белорусских машин. Сейчас, когда урожаи пшеницы растут, Зимбабве остро нуждается в зернохранилищах. Беларусь готова предложить новейшие разработки.

Впервые на выставке в Булавайо минское предприятие по производству комплексов по доработке и хранению зерна. Современные силосы – гарантия сохранности урожая до следующего сбора. А это продовольственная безопасность и экспортный потенциал. Николайчик: участие в выставке содействует выполнению задачи Президента по наращиванию присутствия в Африке. Читайте здесь.