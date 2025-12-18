Почему Послание Президента в 2025-м было особенным? Ответила Марина Ленчевская

Екатерина Забенько, СТВ: В чем, на ваш взгляд, отличие этого Послания? На мой взгляд, оно было более душевным. Столько раз взрывался зал аплодисментами. Огромное количество инсайдов и заявлений, которые разлетелись сразу по интернету, по всему миру.

Марина Ленчевская, член Президиума ВНС, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Оно всегда эмоциональное, оно всегда яркое, оно всегда честное, оно всегда открытое, и оно всегда понятно каждому человеку. Президент не говорит какими-то заоблачными фразами, он говорит о конкретном. И поэтому это притягивает. А сегодняшнее Послание, как всегда, было очень ярким.

Марина Ленчевская:

Основные нарративы всегда присутствуют во всех посланиях Президента. Он всегда с трепетом говорит о человеке труда, о том, что мы сегодня строим такое государство, в котором человек труда должен быть счастлив. Он всегда в своих посланиях говорит о том, как важен суверенитет и незыблемость конституционного строя. Он всегда в своих посланиях говорит о том, что только согласие, только консолидация общества спасет наше государство.

Но сегодня он очень ярко прошел по философии будущей пятилетки. Он сегодня сделал ориентиры каждому из нас на будущее, как мы будем развиваться, потому что завтра у нас как раз программа социально-экономического развития, она будет рассматриваться, мы будем утверждать.