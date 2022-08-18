Лукашенко одобрил проект соглашения о реализации программы военно-технического сотрудничества с Россией до 2025 года
Новости Беларуси. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о реализации программы военно-технического сотрудничества с Россией до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий указ и уполномочил Государственный военно-промышленный комитет на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения.
Предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран.
Сотни образцов вооружения и боевой техники. Беларусь участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Подробнее здесь.