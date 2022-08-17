«Сильно отличается от привычного лагеря». Как на «Линии Сталина» детей учат стрелять из пушки и управлять танком?

Новости Беларуси. Акцент на воспитание патриотов. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» продолжает принимать юных бойцов. Девять дней и ночей школьники живут настоящей армейской жизнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За короткое время ребятам необходимо освоить основы военно-прикладного дела. А это, порой, не так просто. Научиться стрелять из пушки образца Великой Отечественной войны, на первый взгляд, дело бесполезное. Сегодняшнее вооружение далеко шагнуло вперед. Однако в глазах ребят виден блеск. Они охотно слушают офицера и выполняют все команды.

Главное – навести, прицелиться хорошо.

Мария Кулеш, воспитанница военно-патриотического лагеря:

Когда ты прицеливаешься и пытаешься наметить эту мишень, срабатывает столько эмоций, чтобы просто выстрелить. Катание на танке мне тоже очень понравилось. Я с первого дня мечтала на нем покататься, и это случилось.

Лидия Ивинская, директор военно-патриотический лагеря:

Дети имеют возможность познакомиться с историей. В этом году смена наша необычная и посвящена 100-летию пионерского движения. Поэтому мы используем в лагере пионерскую символику советских времен. Дети занимаются на всех укрепрайонах Историко-культурного комплекса «Линия Сталина». С ними работают не только вожатые, но и сотрудники комплекса. Вчера, к примеру, с ними работали пограничники, сегодня они обучались медицинскому делу.

В лагере ни один воспитанник не сидит без дела. Каждый день ребята посещают познавательные лекции и семинары, смотрят исторические фильмы, изучают основы радиосвязи и оказания доврачебной помощи. Если выпадает свободная минутка, то проводят ее с пользой.

Егор Невейко, воспитанник военно-патриотического лагеря:

Нравятся реконструкции, которые здесь проходят, экскурсии.

Вадим Смирнов, воспитанник военно-патриотического лагеря:

Нам нужно ходить по картам, загадки разгадывать. И за это мы получаем баллы.

Надежда Радивилко, воспитатель военно-патриотический лагеря:

Абсолютно все дети очень мотивированы и заинтересованы. Сам комплекс располагает к тому, чтобы дети были заинтересованы. Мы делаем различные квесты для знакомства с территорией комплекса, где дети должны искать подсказки. Они знакомятся с самим комплексом, им очень интересны занятия, которые здесь проводятся, они все практико-ориентированные. На самом деле пострелять из оружия, потрогать этот танк, залезть в него, покататься на нем, потрогать и надеть какую-то форму. Детям очень интересно и необычно, во всяком случае, это очень сильно отличается от привычного лагеря.