«С разнарядкой по жилетам». Как теперь продают школьную форму в минских универмагах?

Новости Беларуси. Канцелярские изделия, одежда, обувь. В Минске организована работа школьных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Канцелярские изделия, одежда, обувь. В Минске организована работа школьных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Если ваш ребенок еще не собран в школу, не беда. Одежда, обувь, портфели и другие товары можно найти в крупных магазинах столицы до середины сентября в широком ассортименте. А еще есть дни скидок – у каждого магазины свои даты.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
С учетом того, что у нас в учреждениях образования практически всей республики, в частности Минска, элементами единой школьной формы определены жилеты, нашими столичным универмагами проведена определенная работа, визуализирована информация об учреждениях образования с разнарядкой по жилетам – по цветам и размерному ряду.