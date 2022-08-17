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«С разнарядкой по жилетам». Как теперь продают школьную форму в минских универмагах?

17 августа 2022 18:38
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Новости Беларуси. Канцелярские изделия, одежда, обувь. В Минске организована работа школьных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«С разнарядкой по жилетам». Как теперь продают школьную форму в минских универмагах?-1

Если ваш ребенок еще не собран в школу, не беда. Одежда, обувь, портфели и другие товары можно найти в крупных магазинах столицы до середины сентября в широком ассортименте. А еще есть дни скидок – у каждого магазины свои даты.

«С разнарядкой по жилетам». Как теперь продают школьную форму в минских универмагах?-3

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
С учетом того, что у нас в учреждениях образования практически всей республики, в частности Минска, элементами единой школьной формы определены жилеты, нашими столичным универмагами проведена определенная работа, визуализирована информация об учреждениях образования с разнарядкой по жилетам – по цветам и размерному ряду.

# Школы в Беларуси # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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